Niestety ten nasz Świat jest tak skonstruowany, że rację ma ten, kto trzyma pałę w ręce. To się tyczy agresywnych narodów i państw, to się tyczy Rządów, to nawet nawet policjant. Nie wymieniam "Rumcajsa", bo tylko zawodowi bandyci są w tej kwestii uczciwi. Niestety - silny zawsze woli atakować i prześladować słabego, bo silnego się boi. Ileż to już narodów, ludów i plemion zniknęło z historii za sprawą "wielkich mocarstw"? To jest Pokaż całość