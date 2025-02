Czyli wynika z tego, że osadzonych jest 1313 Ukraińców i niecałe 67500 Polaków (po odjęciu obcokrajowców).

1313 Ukraińców : 1.5 mln przebywających = 0.087% Ukraińców siedzi

67500 Polaków na 38.5 mln = 0.1776% Polaków siedzi.



Wniosek - Polacy trafiają do więzienia we własnym kraju ponad dwa razy częściej niż Ukraińcy XD Jakbym był Konfederatą z chłopskim rozumem, to powinienem napisać "Polacy są dwa razy bardziej przestępczy niż Ukraińcy".

Ale nie napiszę, bo Pokaż całość