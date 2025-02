Powinien steam dawać opcję cofnięcia zakupu gry w EE jak np. nie dostała aktualizacji w ciągu ostatnich 30 dni. Jakby twórca zobaczył że nagle musi steamowi zwrócić kasę to by może się wziął do roboty. Ja za darmo robiłem spolszczenie do gry to potrafiłem co 2-3 tygodnie dawać aktualizację.