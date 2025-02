Ostatnio zostałem zatrzymany do kontroli przez 2 młode niewiasty a że nie było sie czego d-----ć to oczywiście musiałem im pokazać trójkąt, gaśnice itp...Przyszło w końcu na badanie alkomatem....i znów zero... ale zaraz obok przejeżdżał rowerzysta wiec został nagle zatrzymany do badania alkomatem bo wkońcu musi im się udać...ale znow 0;) Co za poroniony Kraj!