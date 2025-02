Memcen... chłopak się szybko wypali. Kampania na dobre nie ruszyła, a ten już zmęczony i opuchnięty.

Dudy nie słuchał. Prezydent musi być TWARDY!



Nie lubi wstawać tak wcześnie 🤣 No to jako prezydent nie wytrzymałby tygodnia



edit: No i pięknie. Dla Memcena debata to cyrk ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )