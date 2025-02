To prawda - klawisz "undo" pozbawia sztukę części ludzkiego wymiaru. Z drugiej strony rozszerza ludzkie możliwości. Nie wiadomo na czym koniec końców bardziej korzystamy ale co musi zostać uznane - komputery otworzyły tysiącom młodych ludzi wrota do świata kreacji, na którą w inny sposób nie byłoby ich stać. Przykładem niech będzie demoscena i cuda jakie miały na niej miejsce.



DOPE.MOD by Jugi 1995