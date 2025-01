Takowe odbyły się pod koniec ubiegłego roku w formie zebrania wiejskiego, na które przyszli głównie przeciwnicy giełdy. Grupa 364 osób zdecydowała za wszystkich mieszkańców Sokołowa o likwidacji jednego z największych targowisk w naszym regionie.

Pokaż całość

No skoro tak zadecydowali mieszkańcy to radni nie mieli wyjścia, ksiądz nie ma tu nic do gadania.A reszta, której się nie chciało iść na spotkanie ma bolesną nauczkę, że jak się nie chce, to decyzję za ciebie