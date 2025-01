Tylko najgorsza lebiega mogłaby dopuścić na rynek apkę, która nie ma opcji podgladu w ruch.

Jak chcesz mieć pewne szyfrowanie, to musi być e2e i to ty musisz samodzielnie wygenerować parę kluczy i wymienić się z drugą osobą.

Innym kanałem, niż ten do komunikacji.

Inaczej to jak czerwona wstążeczka „na złodzieja” na klamce i święty obrazek w oknie na pioruny.

No i jeszcze musisz znaleźć drugiego takiego samego paranoika jak ty sam,