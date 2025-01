Jeśli uważacie, że Kubica to taki pechowiec to pamiętajcie, że Craig Breen zginął niedawno w bardzo podobnym wypadku do tego z '11. Ogrodzenie, w które uderzył spenetrowało wnętrze samochodu i zabiło go na miejscu. A i tak jak w przypadku Kubicy możecie powiedzieć, że jechał na limicie "po nic", bo wydarzyło się to podczas przedsezonowych testów.