LMAO przecie nawet jak tym sie prokuratura zajmie pod naciskiem tusku, to będzie uwalone w sądzie bo jaki jest dowód na "pozorowanie pracy"?

logowanie sie do systemu na 8 godzin jest obowiązkowe? Dyrektór zezna że braciak zera siedział koło niego w konferencyjnej i cały czas mu doradzał, a to jak otworzyć pedeefa a to jak założyć konto na gmailu