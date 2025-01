jak Tusk poprzednio obejmował władzę, to Kamińskiego nie ruszył z CBA. jak tłumaczył w wywiadzie, po to, żeby władza wiedziała że jest na celowniku.

Kamiński wyleciał dopiero gdy popełnił przestępstwo.

PIS zaczął od odebrania Wojtunikowi poświadczenia bezpieczeństwa, bez którego nie mógł skutecznie kierować, więc ten podał się do dymisji.

taka różnica.