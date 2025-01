Pokaż całość

Sprawdziłem profil OPa @ seo000 . Niestety typ ewidentnie nie wierzy w medycynę konwencjonalną. To wyjaśnia dlaczego po 6 latach choroby nie zostały wykonane tak podstawowe badania jak REZONANS KRĘGOSŁUPA, a w zamian za to został wykonany RAPORT TERMOGRAFICZNY TYTRONA.Przykre, bo być może źródłem dolegliwości twojej partnerki była zwykła przepuklina krążka międzykręgowego, którą dało się wtedy naprawić prostym, krótkim zabiegiem po którym wróciłaby do pełnej sprawności. Niestety wy uparliście się, że