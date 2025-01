To śledztwo nie powinno już dotyczyć stricte wypadku Szydło, tylko tego kto przez tyle lat blokował przebieg śledztwa odnośnie wypadku Szydło. I prokuratura i/lub policjanci iść do więzienia, od krawężników spisujących zeznania po samą górę co nadzorowała. Niejeden się obsra i żeby samemu nie siedzieć, to będzie sypał przełożonych.