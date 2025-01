Newsweek? oooo, kolejny atak na "koalicjanta" typowe działanie ekipy Tuska, nic nie zmienił sposobu działania. Po co mu było krytykować deweloperów, bk0%, a już krytykować postępowanie w związku z hipotetyczną wizytą Najwyższego Władcy Rzeczpospolitej to SKANDAL!!!! Postępowanie czy zbrodnie żydowskie są poza wszelką dyskusją a krytykanci nie powinni być nazywani ludźmi. Musi ponieść konsekwencje, jeszcze w tym tygodniu wyjdzie że to potomek Hitlera. Największy Polski Antysemita.......