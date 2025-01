Dla nas od zawsze małpa, a w innych krajach?

Albania - Kukull („lalka”) Andora - Arrova (od dawnej jednostki miary) Austria - Klammeraffe („małpa wspinająca się po lianie”) Belgia - Arobase (francuskojęzyczna część); At (niderlandzkojęzyczna część) Białoruś - Сабачка (Sabaczka – „piesek”) Bośnia i Hercegowina - Ludo a („szalone a”) Bułgaria - Małpa Chorwacja - Ludo a („szalone a”) Czarnogóra - Ludo a („szalone a”) Czechy - Zavináč („rolmops”) Dania - Snabel-a („a z trąbą”) Estonia - Klammeraffe („małpa wspinająca się po lianie”) Finlandia - Kissanhäntä („koci ogon”) Francja - Arobase Grecja - Παπάκι (Papaki – „kaczątko”) Hiszpania - Arroba (od dawnej jednostki miary) Holandia - Apenstaartje („małpi ogonek”) Irlandia - At Islandia - At Kosowo - Ludo a („szalone a”) Liechtenstein - Klammeraffe („małpa wspinająca się po lianie”) Litwa - Eta Luksemburg - Arobase (francuskojęzyczna część); At (niemieckojęzyczna część) Łotwa - E-pasts simbols („symbol e-maila”) Macedonia Północna - Majmunsko a („małpie a”) Malta - At Mołdawia - Aronjă (od „aronia”) Monako - Arobase Niemcy - Klammeraffe („małpa wspinająca się po lianie”) Norwegia - Krøllalfa („kręcone alfa”) Polska - Małpa Portugalia - Arroba (od dawnej jednostki miary) Rosja - Собака (Sobaka – „pies”) Rumunia - A rond („a w kółku”) San Marino - Chiocciola („ślimak”) Serbia - Ludo a („szalone a”) Słowacja - Zavináč („rolmops”) Słowenia - Afna („małpa”) Szwajcaria - Arobase (francuskojęzyczna część); Klammeraffe (niemieckojęzyczna część); At (włoskojęzyczna część) Szwecja - Snabel-a („a z trąbą”) Turcja - Kuyruklu a („a z ogonkiem”) Ukraina - Собачка (Sobaczka – „piesek”) Watykan - Chiocciola („ślimak”) Węgry - Kukac („robaczek”) Wielka Brytania - At Włochy - Chiocciola („ślimak”)