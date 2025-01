Kotwica i kabel to jedno, ale ile mamy sobie pozwalac kacapom plywac po naszych akwenach jak bezczelnie nas szpiegują? W-----ć całego armatora na 20 lat z pływania po Bałtyku - trudno, trzeba było myśleć. I takie zamordystyczne kary trzeba zacząć stosować bo inaczej to będą sobie jedynie kacapskie psy to liczyły jako "cost of doing business". ha tfu.