ʘ

‿

ʘ

Niemcy jednak bardziej cywilizowani są. Sprawca zamachu z Magdeburga został zatrzymany i może oczekiwać na sprawiedliwy proces, w sumie to może wyjść po prau latach bo już stwierdzili że był chory psychicznie. A ci "bezduszni" amerykanie zastrzelili go. Mam nadzieję, że Sikorski wezwie ambasadora do siebie na dywanik () # bekazlewactwa