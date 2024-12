Na zdjęciu amerykański żyd Elan Carr pełniący w poprzednim rządzie Donalda Trumpa rolę tzw. wysłannika do spraw walki z antysemityzmem, zapala chanukę w głównym pałacu niedawno obalanego Saddama Husajna.



„Jaka to odpowiednia służba na początek” — powiedział Carr dziennikowi The Times of Israel, niedawno przemawiając na marginesie konferencji żydowskich aktywistów w Connecticut. „Chanuka: symbol wolności, pokonania bluźnierczej i okrutnej tyranii, która zbezcześciła ziemię. Byliśmy głęboko poruszeni tym doświadczeniem”.