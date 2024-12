I jak zarobi na to zadośćuczynienie?Będzie jeździł busem?

Typ powinien odpowiadać za zabójstwo.

To jest mój postulat - jak ktoś prowadzi nie mając ważnych uprawnień/w stanie nietrzewości i odbierze komuś życie będąc sprawcą wypadku to powinien odpowiadać za zabójstwo.Za wypadek jest do ośmiu lat więzienia,za zabójstwo od ośmiu wzwyż.Jak kto nietrzeźwy lub ucieknie z miejsca to co prawda grozi mu zwiększony wymiar kary,ale statystyki są nieubłagane i niemal wszyscy skazani za wypadek Pokaż całość