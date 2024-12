"Ciężki rosyjski samolot transportowy wyleciał z bazy wojskowej Humajmim na zachodzie Syrii. Wiele wskazuje na to, że Rosjanie ewakuują sprzęt i wojsko z kraju do niedawna rządzonego przez Baszara al-Asada i pozostającego w sojuszu z Moskwą. Jeśli Rosja wycofa się z Syrii, będzie to poważny cios..."