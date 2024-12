Ostatnio na kanale z bajkami adresowanym do 2-6 latków HM puścił reklamę z lesbami. Sprawa zgłoszona do KRRiTV. Przyszła odpowiedź, że przyjrzą się materiałom do 90 dni od ich dostarczenia przez stację telewizyjną XD

Ktoś jeszcze ma wątpliwości, że rządowe instytucje będą to promować?