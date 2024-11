Mnie już ostatnio wykop męczy, ciągle tylko polityka, na głównej praktycznie same negatywne wiadomości się przebijają.



Więc jak jakoś już z przyzwyczajenia człowiek wejdzie na wykop z rana, to jedyne co czyta to to że tam jakiś polityk skorumpowany, tu gospodarka ma zapaść, tam kryzys, a tu kogoś zabili i ogółem imigranci to zło.



I nie twierdzę że te informacje powyżej nie są ważne, ale ilość tej negatywnej energii która mi wykop Pokaż całość