Bardzo długo rozmnażanie tych ryb było dla badaczy zagadką.Dopiero na początku zeszłego wieku okazało się, że europejskie węgorze wylęgają się z jaj składanych w Morzu Sargasowym , na południe od wysp Bermudzkich.Następnie przezroczyste larwy niesie Prąd Zatokowy przez 5000-7000 km, aż do europy.Tam zaczynają nowe życie w rzekach, gdzie nocami stają się mrocznymi łowcami.

Najstarsze skamieniałości ryb węgorzopodobnych mają około 100 milionów lat.Paleontolodzy odkryli je w Libanie i na południu Francji, wo sadach morza wypełniającego geosynklinę Tetydę rozciągającą się wtedy od dzisiejszego Morza Śródziemnego po południowo- wschodnią Azję.W tym rozległym morzu zrodził się przypuszczalnie gatunek, od którego pochodzą wszystkie współczesne gatunki węgorzy.W starożytności uważano, że węgorze rozwinęły się z dżdżownic, zrodzonych z mułu.Pogląd ten powstał stąd, że nigdy nie znaleziono jaj ani plemników węgorzy, a kształt tych zwierząt przypomina bardziej robaki lub węże niż ryby.O rozmnażaniu węgorzy krążyły jeszcze inne osobliwe przypuszczeni, np. to, że ich rozmnażanie odbywa się bez udziału samców.Zagadka została rozwiązana dopiero na początku zeszłego stulecia.Prawdopodobnie węgorze Oceanu Atlantyckiego- węgorz europejski i węgorz amerykański miały wspólnego przodka, gdy oba kontynenty leżały jeszcze stosunkowo blisko siebie.Węgorz żyjący w wodzie słodkiej na kontynencie składał jednak jaja w części Atlantyku zwanej Morzem Sargassowym.Oddalające się kontynenty rozdzieliły pierwotne węgorze na dwie populacje, z których jedna wędrowała do Ameryki, druga zaś do Europy.Postępujące rozszerzanie się oceanu zmusiło przede wszystkim węgorze do pokonywania coraz większych odległości między miejscem urodzenia i Europą.Ta niewyobrażalnie długa i niebezpieczna wędrówka trwa 3 lata.



Młode węgorze wędrujące przez Atlantyk są już bardzo podobne do węgorzy dorosłych.Nie przekraczają jednak długości 6-7 cm.Te delikatne i wrażliwe zwierzęta nazywa się narybkiem szklistym, wpływa on do ujść rzek i tworzy często potężne stada.W ciągu dnia młode węgorze są mało aktywne i przebywają między roślinami wodnymi, gdzie nie muszą walczyć z prądem.W nocy znów podejmują męczącą wędrówkę w górę rzeki.Gdy młode węgorze rozpoczynają czwarty rok życia, w pełni dokonało się ich przeobrażenie z larw do narybku szklistego.Tuż po przeobrażeniu są one zupełnie przezroczyste, jednak wkrótce pigment zaczyna barwic ich skórę na ciemno- na grzbiecie brązowo na brzuchu żółtawo.