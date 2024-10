no wiadomo ze budda dostanie areszt, skoro grazynka dostala to budda ktoremu prokuratura postawila zarzut kierowania grupa, dostanie areszt na pewno!. I nie łudzcie sie obroncy buddy, zgodnie z tradycja polska areszt tymczasowy bedzie w ich przypadku trwala kilka lat do procesu w ktorym dostana po ileś lat wyroku, wiec budda faktycznie zamknął działalność ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º ). Co prawda chciał wybyć gdzies w egzotyczne miejsce, moze do Pokaż całość