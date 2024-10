Ja to widze tak, prezydent musi byc z opozycji, poniewaz w kazdym innym przypadku Tusk ma wladze absolutną. Dlatego moj glos idzie na Mentzena, poniewaz Konfa jako jedyna partia mowi (nie wiadomo czy zrobi) o tym co nalezy zmienic by w koncu w Polsce bylo normalnie. Jesli Metzen nie dostanie sie do drugiej tury, to pozostaje mi glosowac na oponenta Trzaskowskiego w drugiej turze.