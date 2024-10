Pokaż całość

artykuł zaczął się jazdą po paliwowym sektorze prywatnym, gdzie ExxonMobil to aż 1,4%, jakby to wydobycie paliw było największym złem. Dopiero w kolejnych akapitach, okaże się, że to nic w porównaniu z chińską branżą węglową, która osiąga poziom prawie 26%.A dlaczego to celowa manipulacja?1. zaczynanie artykułu atakiem na sektor paliwowy nie jest uzasadnione, bo największym emitentem jest branża węglowa2. artykuł powołuje się na raport, a tam tabela top 10 prywatnych firm ma numer 6 i jest na stronie 16, a lista 20 emitentów to tabela nr 4 (strona 14).