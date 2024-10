Powinienem przeprosić typa za to, że wątpiłem w jego intencje.



Skoro zostaje wypuszczony, bez oskarżenia. Skoro został przesłuchany w charakterze światka (nawet nie umiem sobie wyobrazić jak to miało funkcjonować po zatrzymaniu go). Wszystko wskazuje, że miał rację.



No i jak zwykle wymiar sprawiedliwości okazał się wydmuszką, czy wręcz opcją zastraszenia.