nie ustąpiła pierwszeństwa pieszym znajdującym się na oznakowanym przejściu dla pieszych.

Kobieta była trzeźwa i posiadała wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami

Jeżeli auto było sprawne to powinni przyjąć kwalifikację z art. 148. kk, a nie żałosnego art. 177, zwłaszcza, że 1 czerwca 2021 roku, kiedy znowelizowano ustawę Prawo o ruchu drogowym, nowe obowiązki w zakresie zachowania wobec pieszych w pobliżu przejść dla pieszych.Inna sprawa, że co najmniej od 2017 orzecznictwo (Wyrok SA we Wrocławiu z 19.12.2017 r. II AKa 281/17) wskazuje, że potrącenie człowieka na przejściu dla pieszych wyczerpuje znamiona zabójstwa popełnionego w zamiarze ewentualnym. Oskarżyciele muszą tylko wykazać, że sprawca, umyślnie naruszając podstawowe zasady ruchu drogowego, miał świadomość wysokiego prawdopodobieństwa spowodowania śmierci człowieka.