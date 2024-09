ta spółka została powołana żeby wspierać R&D dla polskiego biznesu(jakby rządzący chcieli instytut naukowy do badań nad AI to by podbili do którejś uczelni) więc oczekiwałbym, że obrońcy poprzedniego prezesa przedstawią jakieś dokonania na tym polu(albo chociaż jakieś zaczęte projekty). niestety nie widzę tego nigdzie i zamiast tego jest mydlenie oczu osobistymi osiągnięciami byłego prezesa i kolegami z ameryki