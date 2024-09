Spokojnie. Wielkie koncerny przetrwają. Wydrenują europejską klasę średnią z kasy i przeżyją. A na zgliszczach zostaną tylko biedni i bogacze, którzy na kryzysach zarabiają. Widać to nawet po kowidowej pandemii i które jednostki mimo słabej koniunktury zarabiały jeszcze więcej.

Pamiętajcie, biedny człowiek jest najlepszy do rządzenia, zamiast zastanawiać się co się dzieje na świecie, jak działają państwa, jeździć na wczasy, zwiedzać inne kraje itp myśli ciągle o robocie i jak włożyć coś Pokaż całość