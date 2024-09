„Najmniejsze nawet nieposłuszeństwo doprowadzało go (ks. Kadzińskiego – red.) do wściekłości. Dzień przed naszym wyjazdem byłam świadkiem napaści i pobicia małego chłopca, który zamiast pracować, trochę się wygłupiał. Takiej furii nie widziałam nigdy. Nawet na filmie”

Jakby ktoś tak przy mnie dziecko potraktował, to by zbierał zęby z podłogi bo czego jak czego ale najbardziej nienawidzę jak ktoś się znęca nad dziećmi, jeszcze jak to by był jakiś świętojebliwy