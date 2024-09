Tak to wygląda.



Z drugiej strony to mieszkać w mieście i oczekiwać ciszy to tak jak mieszkać na wsi i oczekiwać braku nieprzyjemnych zapachów od zwierząt czy podczas nawożenia pól.



A idąc dalej i to nie jest usprawiedliwienie wyczynów tych kierowców to nie mamy w Polsce miejsc gdzie można poszaleć po torze. Jest ich bardzo mało do tego ze słabą infrastrukturą.