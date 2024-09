Śmieszki, śmieszkami, ale nie można ignorować tego, że Chiny czynią realne postępy w tej dziedzinie. Mają na to wystarczający budżet i czują sporą presje w wyścigu o ponowny podbój księżyca i o rozprowadzenie swojej sieci internetowej która byłaby odpowiednikiem Starlinka.

W 2020 roku sprowadzili na ziemię próbki księżycowego gruntu, a w obecnym roku udało im się sprowadzić próbki gruntu z "ciemnej" strony księżyca, co było pierwszym takim osiągnięciem w historii ludzkości. A udało im się to osiągnąć bez technologii odzyskiwania części rakiety.

Jak dopracują tę technologie to będą mogli wysyłać z powodzeniem jeszcze więcej rakiet, więc to będzie dla nich spore przyśpieszenie w wyścigu kosmicznym.

W tym roku nastąpi jeszcze jedna próba. A do 2030 roku mają dosyć ambitny plan wysłania ponownie człowieka na księżyc z czym się nie kryją.

Więc można powiedzieć, że historia z czasów "zimnej wojny" nam się powtarza.

Bo obserwujemy już obecnie sporo napięć na świecie. Pokaż całość