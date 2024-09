Nawet nie trzeba zmieniać przepisów. Wystarczy zmiana podejścia organów podatkowych i zastosowanie w praktyce tego, co mówi Komentarz OECD. Opłaty za korzystanie ze znaku towarowego płacone do Centrali zagranicznej nie powinny być kosztem podatkowym, chyba że Centrala udowodni, że ponosi wysokie koszty marketingu znaku, a polski podmiot - nie ponosi. Natomiast zazwyczaj jest odwrotnie - to polski podmiot ponosi koszty reklamy, czyli promocji nieswojego znaku towarowego. I to polski podmiot powinien - Pokaż całość