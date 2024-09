No cóż. Policjantom nadal słabo się płaci (wynagrodzenie dobre jak się jest absolwentem liceum), to i nie ma komu pracować. Do tego beton, kolesiostwo na bardzo rozbudowanym poziomie i czasem nepotyzm. Gdyby wchodzący do służby policjant dostawał przynajmniej 150% obecnego wynagrodzenia, to byłaby jakaś rozmowa. A tu się słyszy historie, że posterunki niedofinansowane i policjanci przynoszą swój papier toaletowy, swój papier do drukarki (bo inaczej roboty nie zrobią), potrafią dostać sprzęt z Pokaż całość