W rezultacie w 2023 roku eksport borówek z Ukrainy do Polski spadł o 39%. Ale eksport ukraińskich borówek do Niemiec wzrósł aż 18-krotnie.

No to nieźle 18x więcej eksportowali rok do roku do Niemiec, jak tak dalej pójdzie to ukraińskie holdingi przejmą rynek niedługo. Pracownicy po 800zł miesięcznie i czarnoziemy im to bardzo ułatwiają, zwłaszcza że 9/10 największych gospodarstw w Ukrainie ma zagranicznych udziałowców.1. Kernel Holding S.A., 582 062 ha, (zarejestrowany w Luksemburgu)2.UkrLandFarming, 403 370 ha (Cypr)