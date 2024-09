Czekamy teraz na dobry, porządnie zrobiony, dokument o Rotmistrzu Pileckim. Po cichu marzę o dobrym filmie pełnometrażowym z rozmachem, bo to gotowy scenariusz na coś wielkiego.



Czytałem, że w Hollywood mieli taki robić, ale rodzina Rotmistrza nie zgodziła się, żeby zrobić z niego Żyda a wielki światowy film o wspaniałym Polaku to nie dobra jest o tym wspomnieć, to wcale nie podobne.