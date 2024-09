Naglasniac, stygmatyzowac, osmieszac, karac. Zyjemy w o tyle fajnych czasach, ze naprawde wielu debili czy patusow wrzuca do sieci ,z wlasnej woli, materialy potwierdzajace swoja nieprzydatnosc dla spoleczenstwa. Wystarczy z tyymi ludzmi obchodzic sie adekwatnie do tego na kazdej plaszczyznie zycia (w pracy, w sieci, w rodzinie, w kregu znajomych). To sie wszystko chyba samo wyreguluje, i to moze wczesniej niz pozniej.