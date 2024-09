Mam wrażenie że takich patusów nie odstrasza żaden wyrok więzienia. Bardziej zadzialałby społeczny lincz i osiedlowy w------l wraz z publikacją tego na socialach. Skoro aktualny stan praworządności się nie sprawdza to trzeba go zmienić. Tacy ludzie powinni w społeczeństwie być traktowani jak śmiecie tak żeby na każdym kroku odczuwali że bicie 13 miesięcznego dziecka to był ich największy błąd.