Po co jeszcze szuka świadków skoro wszystko jest nagrane?

Swoją drogą ciekawe spostrzeżenie, że obojętnie jak agresywny motocyklista, to wystarczy mu puknąć w jego rączego rumaka i porzuci wszystko żeby go ratować, choćby z narażeniem życia, nawet stojąc przed maską pojazdu który przed chwilą uważał za takie zagrożenie.