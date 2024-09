Wydaje mi się że nie wykopki nie wiedzą dlaczego oni to robią. Ukry jako państwo powstało dopiero w 1991, wszystko co historycznie tworzy podwaliny państwowości mają od Polaków, Rosjan, Żydów i Mongołów co dla nich w retoryce nie jest akceptowane. Dodatkowo Banderyzm jako ruch pro-ukraiński (ale też nie do końca) jest nasycony zbrodniami na ludności cywilnej kradzieżami i bandyterką i nie tyko na polskiej stronie oraz kolaboracją z nazistowskimi niemcami, ale też Pokaż całość