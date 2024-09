nie każdy skazany to jakiś niebezpieczny degenerat co zamordował kogoś z zimną krwią i nie rokuje żadnej resocjalizacji.

Nikt nie wypuszcza na takie rzezcy psychopatów, tylko jakichś zwykłych przestępców, co zajmowali się lewizną, handlowali albo produkowali prochy, przemycali spirytus, włamali się gdzieś itp. Raczej krótkie wyroki po kilka lat, taka aktywność to i jakaś rozrywka i argument do przedterminowego warunkowego wyjścia.