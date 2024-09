Sprawdziłem nie długość, a nakład finansowy na wały (niestety bez 2023, nie ma danych w GUS).

Wychodzi na to, że PO wydawała średnio rocznie na ten cel 375 mln a PiS 336 mln złotych.

Różnica w kwotach niewielka, za to mamy znaczną różnicę w kilometrach. Wychodzi na to, że PO głównie remontowała wały po powodzi z 2010 roku, a PiS budował nowe wały.