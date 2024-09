Jakie by Allegro nie było jest jedyne... Ludzie wrócą czy sprzedawać czy kupować. Shopee próbowało i się wycofało, ebay tak samo... Porównajcie wyszukiwarkę Allegro do największego Amazona - g---o, które sugeruje ci jakieś wynalazki po paru właściwych wynikach. Do tego sam parę razy przymierzając się do droższych zakupów szukałem firm i sklepów online bo może urwę 2-5% kupując bezpośrednio. Nic z tego -często cena we własnym sklepie była wyższa niż na allegro...