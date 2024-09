Mam nadzieję,że temat będzie mocno grzany a bananków z arteona nie będzie stać na Dubaj. To jest straszna patologia. W niedziele stałem w korku na S6, 5 aut najechało na siebie. Obok mnie Baran w e46 wymijał auta korytarzem życia. Nagrałem go kamerką, jak znajdę czas to wyślę nagranie na bagiety. Następna była blondi w suzuki blokując dojazd służbom... pewnie myślała,że to dla niej przejazd się zrobił