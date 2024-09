W końcu! To co należy zrobić to ukrócić rozgrywanie UE akumulatorwami, fotowoltaiką i autami elektrycznymi.

Od dawna mówię: wprowadzić cła na produkty z Chin i stopniowo ogtaniczać ich import.

Budować fabryki w krajach taniej siły roboczej jak PL czy RO.

Będzie drożej powiecie? Będzie. Niemcom jakoś udaje się model "Made in Germany" i każą sobie płacić 2-3 krotność za samochody vs. konkurencja z podobnej półki.

Można? Można