"Przychody w górę o 55% rok do roku, a zysk większy aż o 87%. Develia, jeden z czołowych polskich deweloperów, odnotowała znakomite wyniki finansowe. W pierwszym półroczu 2024 roku deweloper sprzedał 1949 mieszkań, co stanowi wzrost o 65% wobec sprzedaży rok temu."



Mozna tez napisac, ze marza netto wzrosla o 6pkt procentowych rok do roku (z 17% do 23%), ale wtedy juz nie byloby az tak medialnie i takie szokujace :D