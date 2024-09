Wiecie, co jest najgorsze?

Ludzie, którzy twierdzili, że coś takiego może nas ubogacić, wciąż chodzą na wolności i mają prawa wyborcze ( ಠ _ ಠ )

Każdy z tych imbecyli, dokładając swoją cegiełkę poparcia, ma krew na rękach.

Europa była najlepszym miejscem do życia na tej planecie, to żeście ją rozj++ali od środka. Ku+wa brawo.