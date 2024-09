Dokladnie co ja random, wykopek pare lat temu przewidzialem: jeszcze za naszego zycia szwaby obwinia nas za caly holokaust i jak widac szybko to im idzie.



Przypomne, ze do dzisiaj nie ma w Berlinie pomnika upamietniajacego zamordowanych Polakow przez niemcow, za to chca (ostatni sondaz) aby zbudowac pomniki poswiecone pomordwanym LGBTQ, czy osob niespelnosprwanych.