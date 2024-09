Zaproponował 82-latce pomoc w zaniesieniu do domu zakupów, a gdy kobieta nie chciała dać mu więcej pieniędzy, zabił ją. By zatrzeć ślady, usiłował doprowadzić do wybuchu butli gazowej. Policja zatrzymała 35-latka. Mężczyzna jest podejrzany o brutalne zabójstwo na tle rabunkowym i seksualnym.